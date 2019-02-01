資深Coser當之無愧！資深電影人隱居山林 持續營造懷舊電影樂園

2019-02-01 15:16

〔記者佟振國／南投報導〕近幾年角色扮演Cosplay風行，但這可不是年輕人的專利！南投縣埔里鎮桃米山區則是隱居了一位資深電影人陳南耀，將山間古厝以大量早年手繪電影看板、劇照、道具裝飾，營造懷舊電影樂園，年近70的他平時持續創作手繪電影海報，興致來時也會換上古裝，重溫電影「龍門客棧」的精彩橋段，資深Coser是當之無愧。

現今的電影看板、海報已利用電腦繪圖、印刷，方便迅速又逼真，但在早年可都是電影看板師傅一筆一筆畫出來的，如今要看到手繪的電影看板、海報真的不容易，但在隱密的埔里鎮桃米山區仍有幸得見，都是資深電影人陳南耀親手繪製，而且多年來持續創作。

今年67歲的陳南耀，8歲時第一次到埔里街上看電影「七仙女」，即被電影聲光效果深深吸引，立志從事電影工作，國小5年級就開始學畫電影看板，畢業後正式到戲院當學徒，即展露深厚畫功，1年即升格當師傅，當時埔里因日月潭工事與林業興盛而蓬勃發展，市區最多有7家戲院，電影看板也多半出自陳南耀之手。

陳南耀服完兵役決心留在台北學習電影相關工作，包括美工、服裝、道具、燈光、攝影，曾在知名的國際聯邦電影公司與國聯電影公司服務，參與導演李翰祥、胡金銓等人的電影拍攝。

由於工作之便，陳南耀多年來也蒐集許多電影相關物件，走進山間古厝，滿滿的手繪電影看板、海報，像是「七仙女」、「梁山伯與祝英台」、「龍門客棧」、「盲劍客」、「蕭十一郎」、「西廂記」、「日本寶塚歌劇團」、「影武者」、「亂世佳人」等，國台語、日語、西洋電影應有盡有，還有埔里美女張美瑤的巨幅看板，更是他的得意之作。

陳南耀也持續進行創作，手繪的「功夫皇帝」李連杰、電影「十面埋伏」的劉德華與金城武，讓看過的人都驚呼「這是一筆一筆畫出來的嗎？」

如果工作累了，想放鬆一下，陳南耀也會換上古裝大玩Cosplay，扮起「龍門客棧」的劍客，重溫劇中精彩的武打橋段，他也一次能扮演20個電影角色，男、女不拘，堪稱超級資深的Coser。

陳南耀表示，感謝電影豐富了他的人生，已到遲暮之年，想為下一代留下電影相關文史資料，也歡迎民眾前往參觀。

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