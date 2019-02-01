過年走春看猴 壽管處提醒三不規則

2019-02-01 14:32

［記者黃旭磊／高雄報導］民眾計畫於春節假期上山看猴，官員提醒遵守不餵食、不接觸及不打擾等「三不規則」。

壽山國家自然公園位於高雄市區，包含半屏山、大小龜山、左營舊城、壽山及旗後山，並擁有台灣獼猴、珊瑚礁植被、史前貝塚遺跡等資源，每年春節吸引十多萬民眾踏青，不過，曾發生彌猴搶食意外，官員提醒儘量不帶食物上山。

壽山國家自然公園籌備處（壽管處）說，獼猴會打開背包拉鍊，拿走包含皮包等任何東西，也會搶走飲料，爭搶過程易讓民眾受驚，高雄市府已提出「野生動物保育自治條例」，禁止餵養，違者罰款5千至1萬元。

除了禁止餵食，民眾喜歡帶狗上山，易隨地便溺或走失成為流浪犬，也曾咬傷小獼猴，若攜寵物違規屬實，將依國家公園法第13條第8款相關規定開罰1500元，累犯罰3000元。

壽管處秘書許嘉祥表示，遊客中心館藏豐富，除夕休館，其餘假期不打烊，歡迎民眾參觀，2樓服務台提供旅遊諮詢服務，特展室推出柴山主義特展，3樓多媒體簡報室於大年初二至初六（2/6-2/10）播放「野望‧國家公園國際影展」，4樓常設展廳可欣賞淺山生態舞台與打狗劇場，穿越壽山一線天特殊地景。

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