陳菊的政績讓魚友發大財 梓官蚵仔寮魚貨直銷中心買氣旺

2019-02-01 14:01

〔記者洪定宏／高雄報導〕斥資8800萬元打造的梓官蚵仔寮魚貨直銷中心，去年11月完工啟用後，正逢農曆春節採買年貨，消費者湧入，買氣十分暢旺；海洋局提醒，明天開始的9天假期，魚貨直銷中心照常營業，時間從中午12點到晚間7點，全力拚經濟。

梓官蚵仔寮魚貨直銷中心前身為蚵仔寮漁港觀光魚市場，早年以鐵皮加蓋建造，因高溫、高鹽銹蝕，不符合使用效益。

2013年，時任高雄市長的總統府祕書長陳菊，要求海洋局規劃籌建，市府負責6800萬元，漁業署補助2000萬元，2015年3月16日動工，去年4月30日取得建物使用執照，於當年11月9日正式啟用，陳菊還專程出席啟用典禮，凸顯她高度重視。

海洋局強調，蚵仔寮魚貨直銷中心為2層樓建築，以大船入港為設計意象，共有116個攤位，提供遊客舒適、衛生的魚貨採買環境，因此採買年貨的人潮、車潮擁擠，買氣十分暢旺。

梓官區漁會表示，農曆春節期間，蚵仔寮魚貨直銷中心天天營業拚經濟，時間為中午12點至晚間7點，除推薦最夯的烏魚伴手禮，土魠魚、白鯧魚、白蝦、石斑魚都是圍爐料理最佳選擇。

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