春節防堵非洲豬瘟 桃園機場16部X光機安裝完成

2019-02-01 14:09

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕明天開始就是春節連假，桃園機場入境尖峰時間旅運量將逾五千人次，非洲豬瘟防疫進入作戰狀態，桃園機場16部X光機加裝完成，明天起全面執行中港澳旅客手提行李X光機百分之百檢查。

為了防疫檢查與通關速度兼顧，旅客以「疫區」與「非疫區」作分流，非疫區的旅客將由航空公司地勤人員在入境的空橋出口發放識別卡，憑識別卡不必受檢逕自依入境動線通關，疫區旅客則不發放識別卡，沒有識別卡的旅客必須經過X光機檢查後才能繼續通關。

內政部長徐國勇上午前往桃園機場，視察旅客受檢動線，並慰勉員警辛勞。徐國勇表示，有了X光機檢查，除了能節省人力，更能加快旅客通關速度，藉此消化春節期間大量入境的旅客。

徐國勇表示，春節期間旅客人數至少增加20%，為了兼顧防疫與通關，在防檢局、航警與機場公司合作下，行政院動用第二預備金協助農委會緊急採購的18台X光機，今天全部裝設完成並進行驗收，其中16台裝設上線，佈署在各航廈旅客必經的4處發燒篩檢站附近，每處各4台X光機，採疫區與非疫區分流，疫區旅客必須經過X光機檢查才能過關；他指出，目前全面人工檢查平均通關增加時間約是7分鐘，採用X光機後檢查速度會更快。

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