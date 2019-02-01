過年買彩券試手氣 楊文科與蔡國基齊籲支持公益彩券

2019-02-01 13:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕過年期間不妨試試手氣！「買彩券，中好運，做公益」，新竹縣長楊文科、竹北市長何淦銘與台彩總經理蔡國基等人，今早特別到竹北台灣彩卷行買彩券和刮刮樂，鼓勵鄉親支持公益彩券，現場也發放100份開運金及50袋刮刮樂，讓民眾沾沾過年喜氣。

「一劵在手，希望無窮！」楊文科和何淦銘齊聲呼籲，歡迎民眾過年買張彩券，不只應景討個好彩頭，還能做公益，幫助身心障礙者、原住民及低收入單親家庭販售者，能過個好年。

楊文科在蔡國基的引導下，分別買下彩券和3張刮刮樂，連刮3張各中獎100元。

楊文科強調，公益彩券盈餘中，有一半將作為地方政府辦理社會福利支出使用，新竹縣公益彩券盈餘分配基金107年分配3億113萬餘元，今年4億8712萬餘元，運用項目為災害救助、社會救助、兒童及少年、婦女、老人、身心障礙等福利業務，幫助弱勢朋友。

台彩總經理蔡國基說，公益彩券盈餘是提升社會福利經費來源，50%供地方政府辦理社會福利及慈善活動，5%供全民健康保險準備金，45%供政府補助國民年金。今年過年期間，公益彩劵加碼到總獎金8億元，備受彩迷歡迎的「2000萬超級紅包」不僅頭獎名額3個，二獎今年更首創200萬加賓士車。

新竹縣彩劵販賣人員職業工會總幹事張文貴表示，買彩劵、積功德、中大獎，感謝縣長親自到弱勢族群經營的彩劵行，支持公益彩劵，關心身障朋友，為他們加油打氣。

縣府社會處長李國祿、竹北市代表會副主席葉信輝、新埔鎮民代表姜鳳秋等人今早也到關心。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/