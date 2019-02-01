扯！農曆年到了 南市永康公園賞花亮點竟未完工...

2019-02-01 13:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府在永康公園進行景觀綠美化，打造春節百花季的遊賞新亮點，農曆年假明起開始，工程完成度竟只有80％，議員林燕祝今天勘查，發現進度嚴重落後，要求相關單位儘速補救，以免讓到訪民眾的掃興。

市府工務局選在新營南瀛綠都心與永康公園等2處，進行景觀營造，分別以「喜結良緣」、「富貴延年」的喜慶意象粉墨登場，迎接走春賞花的訪客，當地民眾企盼。

不過，永康公園的施作原訂1月25日完工，還有很多計畫中的草花與灌木尚未栽種，現場遺留的土坑，隨處可見，進度嚴重耽擱。

由於很多已進場的植栽，連日來都放置在塑膠袋內，遲未動工，導致枯萎，民眾看不下去，林燕祝接獲投訴，今天會同工務局公園管理科二股人員勘查，怒批廠商「擺爛」。

股長張榮哲表示，永康公園內預計栽種的草花多達3萬5千株，灌木類也有2萬株以上，目前還有20％尚未施作，廠商逾期已違約，將進行扣款，下午將動員14人全力趕工，希望明天可以順利完成。

林燕祝說，根據工務局的設計，要栽植的各式草花與灌木，有不同的品種、顏色與大小，希望內容更豐富，但廠商擅自變更，設計監造者依規定拒絕放行，導致延宕，卻因此背了黑鍋。

林燕祝強調，永康公園原為蔣經國行館，綠意盎然，是附近居民休憩的好去處，市府這次將小型百花季移師當地舉辦，明天起，農曆年假就要開始了，竟然尚未完工，讓美意大打折扣。

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