「2019高雄獎」獲獎者公佈 觀眾參與票選可抽機票

2019-02-01 13:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣美術界最受矚目的年度盛事「高雄獎」今公布得獎名單，3位得主陳又伃、吳家昀以及張致中及「何創時書法篆刻類特別獎」由賴麗雲獲獎，高雄獎今年更增設「觀眾人氣投票活動」，邀請民眾擔任評審員，參加現場投票的觀眾更有機會抽中高雄－曼谷來回機票。

「2019高雄獎」得主每名將可獲得獎金50萬元，5位「優選獎」得獎者每位可獲得10萬元獎金，同時，入選獎得主的獎金也從去年的3500元大幅提升至3萬元，鼓勵所有入選參賽作品的創作者；書法、篆刻類作品，另有何創時書法藝術基金會所贊助的書法篆刻類特別獎10萬元獎金。

高雄獎得主陳又伃的作品《陽照塵芥I》乘載著對母地的情感，提醒觀者不忘腳踩的土地成長的苦痛，仍要帶著希望碰觸光亮；吳家昀的《當自由纏成髮絲》則透過紙製錄像、數位版畫和UV膠片，呈現日常影像與紙張媒材交織的裝置藝術，在動靜態之間試圖建立自由與束縛的一體兩面；而張致中所創作的《Gevær（來福槍）》則以文本為主體，在中、英與挪威文，個人手跡與歷史圖錄間，試圖追溯重構出1922年來福槍殺人事件的神秘野史。

何創時書法篆刻類特別獎得主賴麗雲，獲獎作品體現了創作者內心對大自然的領悟，以及書法本身所呈現的核心本質。而獲得優選獎的5位藝術家分別是戴琳《書寫性暨書畫藝術》、吳柏賢《繪畫性暨版次藝術》、徐瑞謙《空間性藝術》、洪譽豪《科技媒體藝術》、劉玗《計畫型暨跨領域藝術》。

得獎作品也從2日起至3月30日於高美館401-403展覽室展出，高美館今年更加入了「觀眾人氣投票活動」，邀請民眾一同擔任評審員，以評審的角度觀看今次參賽的作品並參與票選，讓高雄獎的舉辦更有公共性，參加現場投票的觀眾更有機會抽中高雄－曼谷來回機票。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/