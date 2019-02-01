永福派出所新建啟用 盧秀燕：守護地方兼旅遊諮詢服務

2019-02-01 13:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第六分局新建永福派出所上午落成啟用，主體外觀配合當地地形特色，有著「傳承」及「守護」的意味，主持剪綵儀式的市長盧秀燕表示，相信新的廳舍完工啟用，除能改善員警工作環境外，也能提供市民與遊客更優質的服務。

永福派出所於97年6月1日自協和派出所管轄的永安里、福安里、福雅里、福林里及林厝里移撥成立，並在福科路租用民宅做為辦公處所使用，隨著經濟產業發展及轄區治安狀況需求，舊有租用廳舍空間顯不敷使用，為改善員警工作及民眾洽公環境，自102年起由市府逐年編列預算興建完成。

新建永福派出所地處西屯區國安二路300號，主體外觀配合當地地形特色，採用長條弧形米粒設計，源於「福字飽食也」概念，有著「傳承」及「守護」的意味，且派出所建築設計結合都會公園景觀，賦有「日觀朝陽、夜賞星辰」的特色，另外派出所門前裝置1座花崗石公共藝術作品「守護」，藉以傳遞及彰顯警察犧牲奉獻與默默付出的服務精神。

上午落成啟用典禮中，包括立委張廖萬堅、市議員黃馨慧、楊正中、張廖乃綸及林祈烽等人都到場觀禮祝賀，市長盧秀燕致詞時表示，新建永福派出所設計上結合都會公園景觀，融入大肚山的景色與天際觀星視線，是具有維護地方治安及旅遊諮詢服務的多功能派出所，也希望大家一起來做警察的後盾，繼續給予鼓勵與支持。

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