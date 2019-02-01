萌翻！小虎鯨群現蹤花蓮外海 看似咧嘴露齒笑引轟動

2019-02-01 12:31

［記者王峻祺／花蓮報導］超幸運！新年前小虎鯨先報到，花東海域每年目擊次數極度罕見的小虎鯨，今年在農曆年前首度現蹤花蓮外海，20多隻小虎鯨成群躍身海中央，意外被賞鯨業者全程拍下，其中一張照片小虎鯨還疑似看著鏡頭，咧嘴露齒笑，模樣超萌，造成遊客轟動，另母鯨帶領幼鯨寶寶探索海洋的美麗身影，也被形容「超有愛」，直呼「新年充滿新希望！」

花蓮賞鯨業者昨帶領遊客出航，航班出港後，向北航行約1小時到達花蓮七星潭外海，途中意外發現20多隻小虎鯨現身，不斷躍出海面擊浪，多對母子檔還接連浮出水面再下沉，模樣討喜可愛，新年將到就乍現海上奇景，造成船客轟動，頻喊「鯨」喜萬分。

業者解釋：虎鯨特有「白唇」的巧合

其中還有一隻小虎鯨似乎知道船上有鏡頭，竟然在躍身擊浪時，咧嘴露齒笑，讓遊客當場笑翻天，事後業者解釋是特有「白唇」巧合而已，但也意外引發話題，民眾熱議結論是小虎鯨在向大家拜早年。

多羅滿資深船長江文龍說，根據20多年統計，小虎鯨出現在花東海域的目擊次數，一年平均只有1至2次，未料在2019年初，就能與牠們在海上相遇，相當幸運也十分罕見。

黑潮海洋文教基金會生態解說專員林東良表示，小虎鯨的身軀健壯，體長大約只有2公尺，在海上很容易與其他海豚混淆，尤其是與瓜頭鯨相仿，牠們同樣是深色的體色，但小虎鯨頭型較圓，沒有突出的吻，並且有著白色的唇，而能分出差異。

多羅滿賞鯨副總呂世明說，往年賞鯨季節只有4到10月，近年因季節變暖，加上海上風面不強，賞鯨活動幾乎已可全年無休，目前春節9天連假，每日3航班的船票，已售出逾5成，許多遊客等不及想要目睹這群海上嬌客風采。

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