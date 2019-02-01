過了第1關…離岸風電商重要2照 仍看彰縣府臉色

2019-02-01 13:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕下一步更難走！4家離岸風電商開發彰化外海6個風場，第1關電業籌設許可證，經濟部能源局「繞過」彰化縣政府，上個月31日已經核發給業者，業者拿到開發令牌，但接下來要在外海架設設備，以及設備完成進行電力併聯送電動作，建照和使用執照，都須向彰化縣政府申請，由縣府核發，有了這回籌設許可卡關事件，未來能否順利拿到這2照，充滿變數。

不願具名的業者表示，離岸風電是綠能，非污染產業，業者依法取得電業籌設許可證，過了第1關，接下來進入實質開發建設階段，還是「步步為營」，因為，建照和使照核發權都是開發地點轄區縣市政府本身的權責，與中央無關，核發與否在彰化縣政府建設處和經濟暨綠能發展處。

業者指出，他們會用展現最大誠意與縣府溝通，縣府最在乎的帶動地方產業、漁會轉型和漁民權益、促進地方產鏈，以及稅收等各方面問題，業者會繼續與縣府進行良好的互動。

縣長王惠美日前受訪表明拚經濟列入施政重點，只要有意願在彰化投資的企業，會派專人服務，這名業者指出，到目前為止，尚未有縣府專人與他們聯絡。

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