中市1999專線 春節不打烊

2019-02-01 12:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕春節9天長假即將展開，台中市政府研考會代理主委曾能汀表示，春節連假1999市民專線仍秉持24小時不打烊理念，話務服務不中斷；民眾如有相關需求，歡迎撥打1999，將有專人服務（市內請撥1999、其它請撥04-22203585）。

研考會表示，1999扮演市民與市府的溝通橋樑，自98年成立至今，提供市政諮詢、派工通報、陳情申訴、活動查詢等服務項目，累計通話量已逾1280萬通，受到廣泛使用與民眾信賴，去年更獲得台灣服務業大評鑑「縣市政府便民專線」金牌肯定。

統計去年總進線有76萬5147件，市政業務諮詢佔27萬5147件，另有通報派工6萬690件，其中「環境公害」、「路燈故障」及「垃圾清運」為最多民眾反映，陳情申訴8萬9387件，以「交通違規」、「公車誤點」及「駕車行為」等議題較受市民關注。

曾能汀表示，為提供市民多元反映管道、配合通訊使用趨勢，台中市政府增加1999文字應答服務，搭配檔案上傳功能，民眾可即拍、即傳、即時反映，推動至今已服務1萬2501人次。

為持續精進服務品質，去年市府也要求人員主動電訪瞭解民眾進電1999，但對於服務感到不滿意的電話，以改善內部管理流程。今年台中市1999邁入成立10周年，為回饋每一通進電民眾的期待，市府將擴大諮詢服務範圍，讓民眾更便利查詢資訊，朝向全方位的精緻服務邁進。

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