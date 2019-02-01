台北－蘇澳2條國道客運路線 今日起不再中停羅東

2019-02-01 12:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕去年12月22日啟用的蘇澳轉運站，因無直達往返台北地區班次，都須再行經羅東，使得部分班次行駛時間需2小時以上。對此，國光客運、台北客運、大都會客運今共同宣布，從今日起至4月7日，將試辦把1879次「圓山－羅東－南方澳」及9028次「新店－羅東－蘇澳」路線進行調整，改為圓山直達南方澳、新店直達蘇澳，讓蘇澳地區乘客搭車時，車輛無需繞行羅東轉運站再經由羅東交流道接國道5號往台北。

目前宜蘭地區往返大台北地區，包含礁溪轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站皆有國道客運直達車班次，僅蘇澳轉運站無直達車班次。國光客運表示，今日起試辦調整2班次路線後，預估1879次可由原單程行駛時間120分鐘至130分鐘，減少至90分鐘至100分鐘；9028可由原行駛時間90分鐘至100分鐘，減少至75分鐘至80分鐘，平均約可節省15分鐘至30分鐘的時間。

另外，這次試辦期間規劃每路線、每日往返共行駛20班次，兩班次平日宜蘭端首班車於上午6點20分發車、台北端7點30分發車，末班車宜蘭端晚間6點40分發車、台北端晚間7點20分發車。假日宜蘭端首班車上午8點15分發車、台北端7點15分發車，末班車宜蘭端晚間6點發車、台北端晚間7點30分發車。

試辦期間冬山站乘客，可搭乘宜蘭縣轄市區公車1766次、紅2至羅東轉運站，轉乘國道客運前往台北，目前該2市區路線配合交通部公路總局實施「東部地區使用電子票證搭乘公共運輸轉乘優惠計畫」，與國道客運轉乘可享有一段票免費優惠，乘客無需負擔額外費用即可轉乘國道客運前往大台北地區。

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