左手領右手出！年終獎金全歸托嬰中心 她嘆：還倒貼

2019-02-01 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年將近，不少公司已發年終獎金慰勞員工一年來的辛勞，不過有女網友才剛領到年終獎金，立刻就要繳納托嬰中心的費用，不但不夠還得倒貼，這甜蜜的負荷讓她好無奈。

這名女網友到臉書社團「爆廢公社公開版」貼出托嬰中心的收費袋照片，可以看到光是2月份的月費13435元，再加上註冊費18000元就超過了3萬元，年還沒過，就一口氣噴了3萬多元，原PO不禁無奈地說，「領完年終後，還不夠繳孩子的托嬰註冊費及月費的（哭）」，不過原PO解釋，「這是台中私立托嬰中心的價格」，幼兒園的話較便宜，台中托育每月政府也會補助6000元，負擔就比較不會這麼重了。

不少網友被金額嚇到，「好可怕啊！我是自己帶，因為薪水根本不夠托嬰，所以選擇自己帶小孩」、「果然養小孩口袋要深啊～這價格覺得如果可以自己帶比較省」、「昨天上繳$55000，年前就噴這麼多！怎麼過年呀！」

網友也分享起自己孩子的費用，「托嬰註冊12000，月費14000，我女兒從滿月去念到滿3歲離園，一樣台中市」、「我兒子2萬5」、「妳找的托嬰算貴的吧～我之前找的托嬰只收月費13500，也是台中」、「幼兒園註冊費也要接近3萬耶！月費也是1萬出頭」、「幼兒園的，我去年繳3萬7耶...今年已解脫」。

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