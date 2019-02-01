後壁泰安宮2萬公斤台灣好米堆平安米山 祈福助弱勢

2019-02-01 12:04

〔記者王涵平／台南報導〕後壁區下茄苳泰安宮「平安米祭」，2萬公斤台灣越光米堆成1樓高「米山」，1200公斤堆「米龍」，要讓民眾吃好米保平安，將茄苳媽慈悲廣為分享。

後壁有國內重要米倉「米鄉」口碑，泰安宮聯合管理委員會總主委王子豪今年在芳榮米廠協助下舉辦「平安米祭」、道長何羅皇主持掌管龍脈地氣「米龍科儀」，由茄苳媽為「穀靈」加持，後壁區公所及後壁商圈發展協會優質店家也配合，同享豐收喜悅。

王子豪表示，36庄下茄苳泰安宮的下茄苳媽及旌忠廟的岳武穆王，擲筊獲下茄苳媽應允，策劃一系列包括收割、碾製、設計包裝以及慶豐收、送米禮的「祭米」活動。

芳榮米廠今派5人將每包30公斤裝的台灣越光米共600大包，堆疊出高達3.5公尺「米山」，並以「金銀米龍」護米山，王子豪表示，米山的米將以2公斤裝共500包，供信眾擲筊結緣。

泰安宮活動組長張美雪表示，泰安宮新春系列活動，大年初一清晨5時01分開廟門搶頭香，接續躦轎腳、過平安橋贈發財錢母、擲筊乞「下茄苳媽米」、限量300個福袋（正月初一~初三：上午8:00~下午16:00每份結緣588元，內含茄苳媽平安米乙包、泰安宮招財錢母乙只、環保茄芷袋乙只、Q版茄苳媽、元帥爺公香火袋、水壺袋乙只及500元後壁商圈對換券，價值超過1000元以上）。

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