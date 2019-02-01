台中市長換人做 150萬花博卡無法入園

2019-02-01 12:13

〔記者黃鐘山、張軒哲／台中報導〕去年台中花博舉辦前，前市長林佳龍鼓勵市民辦理記名花博卡，可作為悠遊卡功能，花博期間享有入園第一次免費、第二次半價優惠，約廣發150萬張。但新市長盧秀燕團隊上任後，改為元旦起，台中市民持身分證免費無限次暢遊台中花博園區，陸續有民眾持花博卡卻未帶身分證被拒於園外，痛批花博卡只剩悠遊卡功能，宛如廢卡。

元旦過後花博各園區遊客不如去年，昨日跟今日適逢過年連假前平日上班日，森林與馬場園區售票處幾乎沒人排隊購票，花舞館、發現館與微美館，沒有假日大排長龍隊伍，后里區陳姓居民說，因為台中市民免門票，如果平日有空，會選擇到花博散步運動，去年平日仍有不少遊客，可能快過年了，這2天平日人潮很少，遭質疑花博熱潮漸褪。

后里馬場昨日下午跟今日上午遊客稀落，從苗栗縣來逛花博的鄭姓婦人說，預期過年會有很多遊客，趁著天氣晴朗，避開人潮來參觀，至於餐飲部分，先到麗寶OUTLET消費，順便購物，可能是平日人潮較少，過年期間應該遊客如織。

立委洪慈庸服務處今年陸續接獲后里民眾抱怨花博卡已無法入園，要有身分證才可以進入園區，當初不少后里住戶全家都辦卡，居民皆抱怨「早知就別辦卡了」，隨著執政團隊輪替，連一張花博卡都讓民眾無所適從。洪慈庸服務處主任陳若庭說，自己也有申辦花博卡，現在只能用來搭公車。

台中市交通局指出，市長已經多次於記者會強調「今年元旦起，台中市民持身分證可免費無限次暢遊台中花博園區」，對於記名花博卡沒有照片，無法辨識是否是台中市民本人，為恐出現借卡給外縣市民眾入園，市府以有照片的身分證、駕照、健保卡認定市民身分入園。

台中市政府前新聞局長卓冠廷表示，林佳龍市府團隊推動智慧化城市，參考國內外經驗，計畫發放市民卡。搭上花博契機，推出花博入園優惠的花博卡，結合市民卡功能，也省下市民卡的發卡預算。依據原本規畫，花博卡將整合市民的專屬優惠、福利，例如公車免費政策資格、弱勢補助款發放等。

花博卡發卡量超過150萬張，市民申辦花博卡，已做了市民身分驗證。不過盧秀燕市府團隊提出花博免費入園政策，花博卡一夕間成了僅能小額支付的悠遊卡，對於盧團隊的不同政策予以尊重，但希望還是能以市民福祉為出發點，讓市民享有最好的福利。

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