台東元宵遶境報名大縮水 只剩1/3共24廟宇

2019-02-01 11:49

［記者黃明堂／台東報導］台東市元宵聯合遶境往年多達70多隊參加，今年報名大縮水2/3，只剩24隊，今天抽籤決定順序；廟方認為隊伍減，家將團也少，有助於提升秩序控管，今年祭出最高3萬元的獎金，鼓勵自律。

雖然報名廟宇大減，但包括忠合宮、天官堂、都城隍廟、邢福一家等等多家大廟陣頭都有參加，歷年表演都受肯定，也將為今年元宵遶境保住看頭。

今天在台東市公所進行抽籤，依慣例由福安宮打頭陣，主辦天后宮排第2、遠道的關山觀音壇排第3、邯鄲堂則在無異議之下排第4，均免抽籤，餘從第5號抽起，排定順序。

今天也決定元宵當天遶境是下午1點集合，1點半啟程，晚間12點前結束。

天后宮董事長林有德說，往年天后宮主辦時，每年大約有70多隊參加，這次大減，只剩1/3，應與去年海山寺主辦時有發每隊1萬元，但今年天后宮不發錢，且收取報名費5000元，讓一些陣頭決定不參加。

不過，他說，將對參賽隊伍進行評比，秩序及內容良好的，第一名可獲3萬元獎金，第二名2萬元、第三名1萬元，其餘只要沒違規，都可獲5000元。

林有德說，陣頭精簡，且要求陣頭不可街頭表演，有助於整體遶境秩序的維護，應可順利在晚間12點前全部結束。

台東警分局長婁自強在場呼籲各隊伍遵守秩序，也以前兩天連續有台東民眾被鞭炮炸傷為例，請民眾施放鞭炮要特別小心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/