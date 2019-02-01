新北失業勞工子女就學補助 即起受理申請

2019-02-01 11:33

〔記者何玉華／新北報導〕過完年假，緊接著就是開學日！萬一父母失業，子女的教育不能被影響，新北市107學年度第2學期失業勞工子女就學費用補助，即日起至4月1日止受理申請；凡設籍新北市的非自願離職失業勞工，自離職日起至提出補助申請日止未滿6個月且仍未就業，子女就讀國內公、私立大專校院，且申請人及配偶106年度綜合所得總額在新臺幣148萬元以下者，皆可向勞工局提出申請。

補助額度為公立大專院校1萬2000元、私立大專院校2萬6000元，同1年內申請補助以1次為限。申請人只要填妥申請表，並附上最近一次失業認定或非自願離職證明文件影本、在學子女107學年度第2學期學費繳款單（尚未繳款亦可）、金融機構存摺封面、領據，申請人如為與設籍的市民結婚且獲准居留，依法在台灣工作的外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民，應另檢附居留證影本，於申請期限內，就近至區公所遞件或郵寄至「新北市板橋區中山路1段161號7樓 勞工局」即可。

至於日前市長侯友宜宣布比照軍公教補助額度，透過「補助差額」方式，補助失業1個月以上的勞工子女就學費用，最快在今年8月開始的108年學年度實施，市府先輔導失業勞工向勞動部申請補助，再依軍公教標準補助差額，讓額度齊一化，屆時子女就讀私立大學的補助可達3萬5800元，公立大學可達1萬3600元。

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