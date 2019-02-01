黃偉哲將任賀歲大臣 除夕夜幫媽祖發「壓歲錢」

2019-02-01 11:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市鹿耳門天后宮一年一度的媽祖宮「台灣年」活動─「年夜祭」除夕守歲，將於除夕夜登場，廟方今天公布年夜祭，由台南市長黃偉哲擔任賀歲大臣，發「壓歲錢」向市民賀新春拜新年。

鹿耳門天后宮總幹事尤進家表示，「年夜祭」活動於除夕夜晚間9時30分開始，由「台灣民俗藝陣團體」揭開序幕。今年除夕夜的年夜祭，將由台南市市長黃偉哲擔任賀歲大臣，佳里區扶輪社社長周文雄與台南市雲林同鄉會郭福文聯合擔任財政大臣，共同向大家拜年賀新春。

晚上11時30分，「祈年通寶船」由眾信拉縴入天后宮廟埕，然後點燃各式煙火，由賀歲大臣對所有民眾賀新春拜新年。12時整，天官開廟門、點頭香，再由賀歲大臣率眾禮官替媽祖發放「壓歲錢」一枚古典雅緻的豬年歲錢，最後與媽祖一起圍爐、吃湯圓，大家相互拜年賀喜，迎接新的一年到來。

尤進家表示，鹿耳門天后宮開廟門、插頭香之後，排隊領歲錢的民眾，每年都大排長龍，呼籲信眾插香時，慢慢來，不要衝，都是插下今年心中的第一支香。

他表示，除夕「年夜祭」過後，緊接著就是整整一星期的年假，鹿耳門天后宮此期間至大年初五止，天天都有節目。尤其大年初四早上十時舉辦「迎喜神」盛典，歡迎有興趣的民眾，於大過年期間一起來感受年節氣氛。

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