花蓮4死豬今開挖驗屍 體表暫無非洲豬瘟發紺特徵

2019-02-01 11:25

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮昨有民眾在壽豐鄉豐坪村鄰近溪床發現4頭死亡小豬，花蓮縣動植物防疫所獲報趕抵現場後，業者已「埋屍」，防疫所人員隨即進行養豬戶稽查並採樣檢體，發現死亡率僅1.3％，未達法定通報；今早開挖驗屍，體表暫無非洲豬瘟發紺特徵，將把淋巴組織等臟器，送交行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，昨獲報壽豐鄉豐坪村又傳豬屍棄置溪床，第一時間已派公所獸醫前往察看，雖無非洲豬瘟病徵，但為求謹慎，今早採樣臟器送驗，預計抵達家畜衛生試驗所後的48小時內結果將出爐。

她強調，經查棄置死亡小豬的養豬戶，飼養量約300頭，其中4頭小豬疑似是在業者運送途中，因擠壓、驚嚇而暴斃，由於死亡率僅1.3％，尚未達法定通報，查訪飼養環境後，發現豬隻健康仍屬正常。

黃詩伊說，由於去年12月25日也有民眾在同村發現排水溝旁堆疊6頭死豬，事後檢驗並非感染非洲豬瘟，不料昨日又在鄰近溪床發現4頭豬屍，呼籲業者切勿隨意丟棄斃死豬，鄉公所農業課也將積極勸導；由於台灣尚未有疫情傳出，民眾若發現死豬也勿過度驚慌，可直接通報鄉公所及防疫所前往稽查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/