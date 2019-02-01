可愛畫面曝光！「佛心貓咪」捉老鼠不吃掉卻這麼做…

2019-02-01 11:34

〔記者謝介裕／南投報導〕再過3天就是家家戶戶除夕圍爐的日子，大家莫不積極進行除舊佈新工作，希望能過個整潔又舒適的新年﹗

最近網路熱傳一段「貓捉老鼠」的影片，原來是寵物貓飼主在打掃住家過程中，發現舊鞋裡頭躲著一隻小老鼠，便將「除鼠」任務交給寵物貓，怎料，老鼠從舊鞋中竄逃而出後，僅見貓咪一股腦兒追逐，好不容易抓到後，竟然沒有基於本性將老鼠吃掉，而是將老鼠刁回舊鞋，結果老鼠還是趁機逃跑，但不久後又被捕回舊鞋裡頭，如此週而復始，煞似「孫悟空逃不出如來佛的手掌心」，把老鼠視為自己玩物，不但增添大掃除的樂趣，也讓人想起12生肖由來的故事。

相傳很久以前玉皇大帝舉辦一場12生肖比賽，而貓和老鼠原本是好朋友，但老鼠怕貓搶了比較好的名次，便故意欺騙牠比賽的時間，害貓錯失比賽機會，最後老鼠也在12生肖排行榜中如願排在第1位，自此以後，貓便發誓看到老鼠一次就抓他一次...。

獸醫師表示，這只是童話故事罷了，事實上，貓不只抓老鼠，也抓蟑螂、蒼蠅、小鳥等，因為貓天生便具有獵捕的本能，又很喜歡抓會動的東西，不過，時下家中豢養的貓咪，食物方面根本不虞匱乏，誠如該影片寵物貓一樣，追捕獵物只是出自本能加上好玩的心態，以致許多網友也留言，若老鼠會說話，一定也會請貓大人放過牠一馬，不要再玩了，令人會心一笑﹗

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