竹市完成流感疫情跨局處應變會議 籲民眾儘早接種流感疫苗

2019-02-01 11:21

〔記者王駿杰／竹市報導〕疾病管制署預測，流感疫情將在年初二、初三達最高峰，竹市衛生局今天指出，已辦理跨局處應變會議，針對轄內5大急救責任醫院就疫情監測、抗病毒藥劑儲備、急重症醫療照護品質及資源調度等應變策略加強整備，協調醫療院所於農曆春節期間開設類流感特別門診，以分流急診就醫人潮，並落實院內感染管控機制。

衛生局長吳昭軍提醒，預防流感最好的方法就是接種疫苗，目前竹市流感疫苗尚有3千劑，呼籲符合接種對象儘快完成疫苗接種。另外，民眾平時應落實勤洗手及注意呼吸道衛生，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防流感病毒感染。

吳昭軍指出，農曆春節亦即將到來，國人南來北往機會增加，加上近期氣溫變化大，讓流感病毒更加活躍，促使流感疫情急遽上升，已召開流感疫情跨局處應變會議，除加強應變策略，也請各轄區醫院加強急診支援人力、院內病床（含加護病床）調度重症病患轉診機制，以因應春節連假期間流感疫情可能帶來的衝擊。

吳昭軍說，接種疫苗是預防流感最好的方法，且於接種後約需2週才產生保護力，呼籲50歲以上成人、學齡前幼童、罕見疾病、重大傷病以及19至49歲慢性病者，應於流感疫情高峰來臨前完成接種，以減少感染流感引發嚴重併發症。

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