春節9天連假 氣象局：天氣冷熱交替迅速

2019-02-01 11:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年春節9天連假，民眾都非常關心天氣狀況，中央氣象局今天表示，連假期間沒有明顯強烈冷氣團，但天氣變化、冷熱交替迅速，明天至小年夜、初二至初四天氣相對溫暖舒適，而除夕至初一、初五至初六共2波東北季風，天氣可能轉涼且有雨，提醒民眾留意天氣變化。

氣象局技正黃椿喜指出，今天受大陸冷氣團影響，北部、東北部天氣偏冷，而且有局部短暫雨，但明天起就會減弱，各地溫度開始回升，週六及週日小年夜各地天氣原則上都晴朗穩定，白天高溫普遍回升到25度以上，小年夜當天甚至可達27至30度，宜花東雖預報有零星短暫雨，但也不明顯，不過早晚仍偏涼，日夜溫差大。

而除夕至初一則將有所轉變，黃椿喜說，除夕起鋒面通過，加上另一波東北季風增強，北部及東半部天氣轉涼有雨，低溫可能降至15度；中南部雲量偏多，亦有短暫雨發生的可能，沿海地區則有較強陣風，且有較大風浪，海邊活動應注意安全，民眾也留意突然降溫的情形。

不過初二起又有變化，黃椿喜說，初二起東北季風減弱，氣溫又將回升，且後續初三、初四也持續回升，高溫都在25度以上，南部可達29度，各地多雲到晴，僅東半部有局部雨。

但到了初五、初六收假日將再度有變化，黃椿喜說，預計另一波東北季風可能南下，北部及東半部轉涼，降雨機率提高，可能有短暫雨，至於其他地區仍是多雲到晴。

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