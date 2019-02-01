臨近高捷橘線土地 春節後最後一拍可望造成搶購

2019-02-01 11:22

〔記者黃建華／高雄報導〕前金區一筆臨近捷運橘線04舊市議會站附近的86.3坪方正土地，春節過後，行政執行署高雄分署將進行最後一次拍賣，機會難得，預見將造成搶購！

行政執行署高雄分署將在2月12日下午3時舉辦春節後首次「123聯合拍賣會」，這次拍賣會將推出臨近捷運站土地拍賣。

這筆土地為高雄市前金區前金段115-31地號，面積有285平方公尺，約86.3坪，位於前金區自強二路與自強二路190巷路口處之方正空地，鄰地建物門牌為前金區自強二路190巷2號，徒步約1分鐘內可達中正四路高雄捷運橘線04市議會站入口，拍賣底價6117萬9000元，投標保證金金額1223萬6000元，拍定後點交。

行政執行署高雄分署指出，由於該土地為緊臨捷運橘線市議會站入口之方正空地，且為最後一拍，拍賣底價已減至最低，勢必造成搶購，機不可失。除此之外，還有其他不動產拍賣，歡迎民眾上官網查詢，踴躍前往競標。

高雄分署特別提醒民眾，高雄分署與聯合信用卡處理中心合作，應買人可持23家銀行信用卡，依各家銀行的刷卡規定，在高雄分署臨櫃繳納各種欠稅、欠費及拍賣價金，免除攜帶現金的麻煩與風險。不動產投標時間於2月12日下午2點30分至2點59分投標，下午3點整拍賣。拍賣地點在高雄分署-高雄市新興區復興一路80號1樓。

拍賣資訊請逕至法務部行政執行署高雄分署網站查看。

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