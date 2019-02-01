40歲以上台灣人集體記憶 忠仁忠義分割手術12小時破紀錄

2019-02-01 11:12

〔記者林惠琴／台北報導〕原為三肢坐骨（坐骨相連、只有三條腿）連體嬰的張忠仁、張忠義，1979年9月10日、2人3歲時，由台大醫院進行分割手術，時間長達12小時，創下亞洲首例、全球第4例連體嬰成功分割的紀錄，也是全球首例三肢坐骨連體男嬰兩人均存活的紀錄，但今日卻傳出忠仁不幸逝世的消息，令人外界惋惜。

忠仁、忠義是三肢坐骨連體嬰，共用一組腸子與膀胱，前台大醫院院長陳維昭當時是擔任忠仁、忠義的主治醫師、醫療小組召集人，他曾提到當時台大醫院一度不願意開刀，擔心手術失敗，也怕兩兄弟活下來也無法自立生活，但最後仍由台大、中山醫學院等36人組成的純本土團隊，籌劃一年，在1979年9月10日動手術、前後歷經12小時，中視全程轉播。

陳維昭曾分享，忠仁、忠義輸尿管盤根交錯，肝臟、骨盤也得切開，若直接分割，肚子開口會非常大，因此術前約3個月就在肚子裡打氣，但打太多不能呼吸、打太少會被吸收掉，拿捏十分不容易，直到撐到像青蛙一樣，切割後才能有足夠的皮膚包覆縫合成兩個肚子。

當時醫療團隊曾評估，忠仁、忠義可以活著走出手術房，就算成功了，忠仁保留右腳、忠義保留左腳，但部分器官不全，估計能活到20歲已經很厲害，結果超過了40歲，遠超出預期。

此外，忠義更於2014年與愛情長跑11年的白衣天使蔣文燕登記結婚，並於2016年在台大兒童醫院產下一對龍鳳雙胞胎，當了父親，廣受各界祝福。

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