巴拉刈有囤積風險延後1年禁用 前防檢局長打臉

2019-02-01 10:56

〔記者李立法／屏東報導〕原訂今年2月1起禁用巴拉刈的政策出現急轉彎，農業委員會動植物防疫檢疫局以「降低囤積風險」為由，將使用期限再延長1年，前動植物防疫檢疫局長黃德昌對於這樣的理由感到不以為然，強調「如果是不好用的東西，有誰會想囤積？」，引起不少臉友共鳴，認為巴拉刈根本就不該禁。

農委會防檢局1月30日發出「巴拉刈退場政策不變，延長使用期限以降低囤積風險」新聞稿，表示因考量仍有許多巴拉刈產品留存於零售業及農民手中，屆期無法使用完畢，恐造成諸多風險，故公告將其原來販賣及使用禁令延後1年，自109年2月1日起禁止販售及使用。

1年多前從防檢局長職務退休的黃德昌似乎無法認同這樣的理由，透過臉書說「實在不明白什麼叫做囤積風險！如果是不好用的東西，有誰會想囤積？」，po文一出，引起臉友熱議，有人認為是「選舉風險」考量，還有人認為巴拉刈根本就不該禁，建議購買採登記制加以管理，要求解禁。

屏東農權會理事長盧同恊表示，因為喝農藥自殺問題而禁用巴拉刈，根本是因噎廢食，天大的笑話，農民何其無辜，無端承受禁用後的不便與農務成本增加的負擔，他要求解除巴拉刈禁令。

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