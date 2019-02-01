拚過年觀光！食品博物館秀大型「香腸拼盤」裝置藝術

2019-02-01 10:40

〔記者王俊忠／台南報導〕農曆春節將屆，台南黑橋牌香腸博物館為拚觀光、迎接過年參訪遊客人潮，於2月1日起在大廳門旁設置全台最大、直徑逾兩公尺的「香腸拼盤」模型裝置藝術，希望藉此食品裝置藝術讓遊客、親子們對食品產業文化有進一步認識。

除了有大型香腸拼盤裝置藝術，館方還佈置出創始店的懷舊情景與「18豆仔」的復古腳踏車，讓人彷彿回到50年代時光、重溫古早味。

博物館指出，近來中國等國際間傳出非洲豬瘟疫情，我國政府禁止中國、香港、澳門等高風險地區旅客帶豬肉產品進口台灣，全力防堵非洲豬瘟襲台。因為該公司豬肉產品採用有CAS及國際認證的國產豬肉，不受非洲豬瘟影響，民眾能安心購買、食用。

館方說，返鄉年貨與伴手禮有高人氣推薦的香腸蘿蔔糕，因為料理簡單、口感綿密好咀嚼，適合闔家享用，去年還榮獲農委會頒發銀髮族友善食品，因為蘿蔔台語稱「菜頭」，有搏好彩頭的寓意，是很討喜的產品。

黑橋牌食品董事長陳春利表示，該公司陪民眾過好年、春節不打烊，從除夕到年初六都正常營業，香腸博物館為增添樂趣，除夕到年初二有彈珠檯大挑戰，凡在賣店消費滿5百元可免費參加，分數達指定分數可兌換好禮；年初三到初五，有限量名額體驗「香腸攤擲18豆仔」，擲骰子點數贏過香腸伯即能獲得好康優惠，詳情可上黑橋牌香腸博物館臉書粉絲團瞭解。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/