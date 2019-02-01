職災弱勢勞工愁過年 南市勞工局送年菜暖心也暖胃

2019-02-01 10:33

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局全國首創，結合憨兒庇護工場贈職災弱勢勞工年菜，有勞工收到豐盛年菜組合，滿心感謝。

勞工局長王鑫基表示，「關懷職災弱勢 獻上溫馨年菜」，以公益關懷回饋職災、弱勢勞工家庭，市長黃偉哲指示向喜憨兒庇護工場訂購年菜，總共有「五福臨門好運到全餐」8份及「鳳鳴報喜雞湯鍋+黃金松阪豚吉祥油飯」個人餐2份分送給10戶職災、弱勢勞工家庭。

王鑫基率同仁先至喜憨兒臺南庇護工場取年菜，再將熱騰騰剛出爐的年菜分送給歸仁、永康、安南、善化、麻豆、鹽水、下營等7區10戶職災、弱勢勞工家庭，傳達台南的人情味。

歸仁區黃姓職災勞工於上班途中發生嚴重車禍，造成頸椎骨折與神經損傷併上肢癱瘓，全身多處骨折，經數次手術後，因健保住院天數限制，初期安置於安養之家接受醫療專業照護；黃姓勞工育有二子就讀國中，配偶為中國籍新住民，年邁父親已退休且罹患大腸癌，母親健康不佳、不良於行，家中經濟及照護重擔全落在妻子身上。

勞工局除協助房屋修繕，並持續提供物資關懷；黃姓勞工已回家中休養，雖因上身半癱日常生活仍需家人協助，但總是一家人能團聚，勞工局特致贈年菜慶賀。

永康區沈姓原住民職災勞工從事清潔工作，於高處作業時不慎墜落地面導致雙腿骨折，至今仍無法正常工作；沈姓勞工育有年幼子女，目前僅靠配偶微薄薪資負擔家計，家庭經濟壓力沉重。安南區64歲黃姓職災個案租屋獨居，工作時手指遭機械壓傷造成骨折，後又因髖關節舊疾復發，不僅行走困難且無法復工，收入中斷只能向朋友借貸度日，三餐經常以泡麵果腹，家中經濟狀況拮据。

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