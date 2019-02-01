下午將湧現首波返鄉車潮 明首日國道5大地雷路段看這裡

2019-02-01 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕春節連假明天開始，不少民眾都會返鄉過年，高公局預估首波返鄉車潮今天下午就會出現，同時也公布路況預報情形，提醒民眾避開易壅塞時段出發。

明天為連假首日，不少民眾為避開人潮今天就會提前返鄉，高公局預估今下午就會出現首波返鄉車潮，明日南下車潮預測將達62百萬車公里，雙向則有110百萬車公里，高公局預估，明日國道有5大塞車路段，包括國1楊梅到新竹系統、彰化系統到埔鹽系統，國3三鶯到關西、烏日到霧峰路段，和國5南港系統到坪林路段，行車時間將比平日多出至少3倍。

另外，南下車潮高鋒也將出現在2月5日（初一）到2月7日（初三），其中6日（初二）中午前南下將塞爆，為春節9天南下最大量，南下車潮估將有71百萬車公里，雙向則有136百萬車公里，估有6大塞車路段；7日雙向恐會達到140百萬車公里，預估將有16大塞爆地雷路段。

高公局建議民眾返鄉應避開國道塞車時段，2日至6日要南下的民眾儘量利用下午時段出發，7日至10日北上民眾利用上午時段為佳，更提醒7日和8日下午1點至6點將實施高乘載管制，北返尖峰將落在中午過後。

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