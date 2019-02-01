婚變外配走出陰霾 這工會職訓就業率平均9成

2019-02-01 10:07

〔記者王俊忠／台南報導〕大台南美姿禮儀造型職業工會接受勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委託，首次舉辦外配新住民芳療美體養生實務專班結訓，20多位外配學員秀出學習成果。1位遭逢婚變的越南外配說，在職訓班找到自我與信心、走出婚變陰影，希望未來自己能有間芳療館自力更生、也進而幫助想工作的越南姐妹。

大台南美姿禮儀造型職業工會理事長吳美麗指出，工會承辦職訓課程17年來，首次為外配新住民辦職訓班，從去年11月7日開課，歷經360小時課程學習，30名學員只有1人未完成結業，結訓的29名學員，有22名來自越南、菲律賓與中國等外籍配偶；另7人是台灣女性。

所有結訓學員在工會會館進行學習成果展現，包括勞動力發展署雲嘉南分署、移民署台南服務站代表都到場關心外配學員學習成果及就業發展。

吳美麗表示，29名結訓學員有14名要報考美容丙級證照、17名報考芳療初級證照，14人接受凱恩思美容材料行、蘿舒漫SPA館、登雅美容店3家廠商現場面試徵才，並約到廠商處實地操作，應會有不錯的媒合率。因為該工會17年來承辦的職訓班學員就業率都有8成多甚至高達9成多，達到學以致用目標。

勞動力發展署雲嘉南分署代表也說，大台南美姿禮儀造型職業工會開辦職訓班，都是先找到職缺需求，再據此開班，培訓失業者就業，還會用心帶結訓學員到廠商處媒合，因此能創造高就業率，是政府職訓部門的好夥伴。

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