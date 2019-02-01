夫妻都正常！80K男沒小孩 親戚嗆：堂弟30K都2個了

2019-02-01 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕每到過年，都得面臨親戚的各種「關心」，有網友月收入超過8萬元，卻還沒有小孩，每年都會被拿來和堂弟比較，堂弟賺得雖沒他多，但已有2個小孩，讓他壓力好大。

「今年已經準備好又要被一堆親戚關心為什麼不生小孩了」，這名網友到臉書社團「爆怨公社」透露，他的月收入雖然高達8萬，但和妻子至今都還沒有孩子，每到過年，親戚都會拿他和堂弟比較，「每年都要被問薪水這麼高（>80K）為何不生小孩」，甚至嗆他，堂弟月薪3萬多，就已經生2個孩子了，還能養全家，問原PO「怎麼不生？」

原PO無奈地說，「問題我不是不想生，是真的生不出來」，和妻子到醫院檢查，結果都很正常，但和孩子就是沒緣分，至今都沒有消息，每年面對這些「關心」，讓他好崩潰，「你們關心就能幫到我嗎？還是只是想炫耀你們的子女多會生小孩？」

PO文一出，網友紛紛留言，「只是單純沒話找話聊，真的生不生他們也不在乎，反正又不是他們要養」、「沒關係，我每年都被問」、「生了就會問何時生第二個，生兒子問何時生女兒，無敵煩」、「就是這些人碎嘴，壓力大，心情真的要放鬆」。

不少網友也提出自己的經驗談，「我結婚2年沒生，住外面沒壓力第7年就生了，夫妻都沒問題，應該是環境影響」、「想當初我們也是一樣，夫妻倆吃中藥調理半年，晚上不超過12點睡，改穿四角內褲，半年後就順利著床了」、「壓力太大了...當初我們夫妻倆也是...結果我老公換了工作環境到中國，3個月後我也跟過去，本來想要先在中國玩一玩再考慮生小孩，誰知道...努力4年都沒有，一去中國1個月就有了」。

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