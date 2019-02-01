02/01 各報重點新聞一覽

2019-02-01 06:20

自由時報

經部拍板 核四不重啟 核電廠不延役

在「反空污」及「以核養綠」兩項公投過關後，經濟部昨公布新版能源政策，考量就算核電延役也難以補足火力缺口，確定核電廠不延役、重啟；未來將以綠能及天然氣為主力，確保穩定供電。

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冷氣團拜早年 初二回暖

春節連假明日展開，大陸冷氣團昨先影響台灣，北部、東北部有短暫雨，各地溫度明顯下降，低溫恐下探十二度；中央氣象局更預告，下週一除夕和大年初一，將受另一鋒面及東北季風影響，各地有降雨機會，初二起東北季風減弱，各地氣溫將回升到溫暖舒適直到初四。環保署則提醒，春節期間北部空品轉好，中南部則為橘色等級，敏感族群出遊仍要小心。

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比照軍人 警消海巡就醫免掛號費

蔡英文總統日前指示行政院協調讓現職與退休警、消人員比照軍人及榮民，享有全民健保部分負擔費用全額減免等福利措施；行政院長蘇貞昌昨宣布，政院決定警消及海巡人員包括退役人員，未來在國防部軍醫院體系及退輔會榮民總醫院體系就醫，門、急診免收掛號費，並由兩系統醫院自行吸收上述所需二九○○萬元經費，兩系統醫院住院的病床優先順序及自費健檢折扣也都比照軍人。

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蘋果日報

獨家文件 花博欠款1250萬 AIPH揚言停權 中市府今急匯300萬

台中市長盧秀燕今年元月起讓台中市民及全球12歲以下兒童免費參觀台中國際花卉博覽會，但據《蘋果》獨家掌握花博授權單位AIPH（國際園藝生產者協會）給市府的兩封信件，指市府未依約在去年12月支付約1250萬元權利金，要求明天之前匯款，否則將吊銷或終止花博主辦權。台中市府昨晚強調，今將匯出第1期權利金300多萬元，並已與AIPH聯繫，不會貿然取消市府主辦權。

霸王級寒流襲美 奪12命 負北極振盪發威 我專家：台受影響機率低

近年最強的極地渦旋形成霸王級寒流襲擊美國中西部，低溫和風雪已奪12命。我國氣象專家指出，負北極振盪外流冷空氣主要有三條路徑，分別往北美洲、北歐、西伯利亞方向移動，正常狀況下不會通過台灣，今年有霸王寒流襲台的機率也低，但在極端氣候頻傳的情況下，未來不能排除可能性。

聯合報

不甩公投 經部拍板「核電不延役不重啟」 2021將缺電

去年十一月「以核養綠」、「火力發電年減百分之一」公投案過關後，外界預期蔡政府會讓核電重回二○二五年後供電之列，不過，經濟部昨天拍板，核一如期除役，核二及核三不延役，核四不重啟，形同二○二五年「自然廢核」。

鴻海百億美元投資生變 衝擊川普連任之路

紐約時報報導，鴻海集團旗下的富士康正重新評估在美國威斯康辛州的投資計畫。鴻海卅日證實因美國經濟環境「今非昔比」，考慮將投資重心放在研發。這項號稱規模一百億美元的投資案生變，恐影響美國總統川普明年競選連任之路。

中國時報

國民黨青壯派開第一槍 拱韓拚總統

2020總統大選，國民黨誰能出馬拚戰蔡英文，甚至是柯文哲？藍營青壯派台北市議員王鴻薇昨天開第一槍，表態力挺韓國瑜參選總統，避免棄保效應發酵，讓柯文哲繼去年台北市長選舉後，再次撿到便宜。

藍批政府為護盤 讓勞保提前破產 勞退虧損史上最高 勞保單月賠千億

國民黨立法院黨團昨公布公務人員退撫、郵儲、勞退與勞保等四大基金的短期投資收益概況，四大基金在去年底合計報酬率為-1.19％，虧損120億元，這是近3年來首度收黑，其中勞退基金虧損破百億元。國民黨團促請監察院主動調查，下會期開議後，也會邀請勞動部進行專案報告。

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