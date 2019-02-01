市長換人就轉彎！150萬張台中花博卡禁入場變「廢卡」

2019-02-01 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕前台中市長林佳龍推出專屬市民的「花博卡」，申辦數量超過150萬張，市民憑卡可免費參觀花博1次。日前台中市議會國民黨團開記者會主張，花博卡有個資疑慮，要求市府全面讓市民改用身分證。近日有市民反映，持花博卡入場卻被擋下，質疑換了新市長，花博卡就變成廢卡。

才剛爆出欠繳權利金 AIPH揚言停權

昨天傳出，台中市府疑違反與國際園藝生產者協會（AIPH）簽約規定，未依約上繳權利金，AIPH要求2月2日前匯款，否則暫停或終止主辦權。台中市府昨晚緊急說明，今日將匯第一期權利金約300多萬元。爭議還沒結束，又發生問題。

持花博卡進場卻被擋 只好花錢買門票

《蘋果日報》報導，數名台中市民反映，持花博卡進場，卻被以「無法辨識市民身分」拒絕，有人只好花錢買全票進場，不禁痛批政府朝夕令改，只因花博卡是前市長的政策就取消。也有人質疑，當初就是為優惠才辦記名花博卡，現在卻變成廢卡，根本是「泛政治化」。

報導提到，台中市民黃小姐說，上週和友人到后里園區，持花博卡進場遭到拒絕。還有兩市民和家人遊玩，外縣市家人買250元優惠券進場了，自己持花博卡卻遭拒，只好花350元買全票。

市府：花博卡沒有照片 無法辨識

對此，台中市交通局主任秘書郭志文回應，因為記名花博卡上面沒有照片，無法辨識是否是台中市民本人，為防止借人入園使用的弊端，因此市府決定以有照片的身分證、駕照或健保卡來認定市民身分，也會要求管理者從寬認定，有足以認定是市民本人的證件都會開放入園。

郭志文說，民眾持花博卡要入園遭拒的狀況幾乎天天都有，今年元旦起，市民持身分證可無限次免費遊台中花博園區，市長已多次公開說明。會再加強宣導，只能用有照片的身分證等證件免費入園，花博卡無法免費入園，請民眾見諒。

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