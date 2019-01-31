驚！花蓮壽豐又見死豬還偷埋 防疫所：明早開挖採驗

2019-01-31 23:26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全台聞非洲豬瘟色變！花蓮今天（31日）有釣客在壽豐鄉豐坪村鄰近溪床發現多頭豬屍，壽豐鄉公所獲報後，已派獸醫到場查看，初勘發現，死豬並無非洲豬瘟體表發紺等特徵。花蓮縣動植物防疫所說，為求謹慎，明早將採樣臟器，送交行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗。

花蓮縣壽豐鄉豐坪村在去年12月25日被民眾發現排水溝旁堆疊6頭病死豬，事後檢驗並非感染非洲豬瘟，不料，今天又有人在鄰近溪床驚見多頭豬屍，動植物防疫所人員獲報後抵達現場，發現業者已用怪手掩埋豬屍。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，經查，這些豬屍是小豬在業者運送途中，疑似因擠壓、驚嚇而暴斃，轄內壽豐鄉公所獸醫第一時間已勘驗死豬體表，發現並無非洲豬瘟的症狀，但為求謹慎，明早還是會現地開挖驗屍。

目前動植物防疫所人員已針對鄰近養豬戶採樣檢體，並對特定業者實施移動管制；由於壽豐養豬戶眾多，業者多半會隨意丟棄斃死豬，或找空地掩埋，附近民眾雖見怪不怪，但鄉公所已責成農業課依相關法規重罰，可依違反動物傳染病防治條例，開罰5萬到100萬元。

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