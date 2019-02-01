消滅「液剋膜」！ 屏東東港低水壓兇手找到了

2019-02-01 00:01

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東東港地區近期又發生無預警停水引發反彈，里民反彈，里長被罵，東港鎮長徐志雄要求水公司在年節前徹底清查輸水節點，昨天下午終於把罩在東港人「水脈」至少2年的「液剋膜」清除，今天首天測試，原本下午就會傳來水壓變小的東港漁區已回復正常，東港里長聯誼會會長、興漁里里長孔清雄說「好久水沒有這麼大港了」，里民無不期盼「元兇」真的就這麼簡單，只有1個「液剋膜」。

屏東沿海地區十數個鄉鎮全賴牡丹水庫供水，最北端的東港鎮、新園鄉要輸送百公里距離，管末端供水長久以來水壓低落，近幾年無預警停水致抽水馬達空轉燒壞者不計其數，症狀更還開始往南「蔓延」到東港。

這幾年逢年過節時，遊子返鄉用水量大增，更曾在過年時停水，引爆民怨，而最近東港鎮靠海的數個里（興漁、豐漁、盛漁、鎮海及嘉蓮等里），下午尖峰時刻一到，就會出現無預警的水壓低甚至停水，里民打爆里長的電話和手機討交代，更嗆「除夕沒水掃除怎過年」？

「水情不穩」是讓民情激憤，里長向鎮長徐志雄陳情，希望年關前能撤查並且一定要改善，水公司也深怕過年舊事重演，經徐志雄溝通後，水公司終於派員到東港分局前的制止閥開挖。

一挖見真章，水管內竟然有大片的水管內襯軟套糾結橫陳，從600mm主幹管在400mm幹管分岔處半堵，鎮長徐志雄、里長孔清雄、葉而項及吳合吉等當場譁然，看傻了眼直說「從沒想過水管內有這麼大片的布」，終於抓到這片造成長期低水壓、神扯的「液剋膜」。

鎮公所秘書鄭鈺宸直批，這個軟套從哪流來都不知道，但從堵塞端後方的漁區已長期低水壓來看，在這塊布套在自來水管裡至少糾結了2年，也因此上游「再多水也難以順暢輸送到下游」，水公司不可思議的錯漏全民承擔，里長背黑鍋又被罵，實在很離譜。

孔清雄說，他從兩年前發現里內的自來水異常減少後，每天出門回家就要開個水龍頭看看有沒有水，自嘲「水龍頭開上癮」，不過真實情況是每到尖峰的下班時間保證沒水，加上又曾在過年期間發生停水，里民怨聲載道，當時就要求水公司去東港分局前的制水閥看看，但水公司卻認為沒問題，結果一開挖才發現是「內賊」卡管，那片長達3公尺的布套根本就是漁區供水剋星，昨天清除後，今天下午立刻回復正常水量，看到連他也傻眼直說，「很久沒這麼大港的水了」！

不可思議的事件遭聞訊的居民怒批扯，質疑「自己的管線可以不知情成這樣？」、「水費都拿去打水漂？」水公司則回應，這類防蝕內襯軟套是早期過河水管使用，防水過河鋼管鏽蝕，具有保護膜作用，研判該節點受早期過河輸水鋼管的防蝕內襯軟套脫落而阻塞，現已清除並回應供水。水公司也強調，多年前就已全面更新該類材料的管線，新的水管並無此類問題。

不過，位於輸水途中的船頭里長葉而項就沒這麼樂觀，他指出，船頭里到今天下午水壓低仍未改善，希望只是暫時要填補很久沒水的漁區才無法回復正常，也希望這片防蝕內襯軟套是「唯一元兇」，除掉就沒事，但還要繼續觀察，不然里長還得為水公司背黑鍋。不過，因為輸往新園的是另一支幹管，是否能緩解新園鄉的狀況，都有待過年見真章。

「過年、燈會別漏氣！」選區立委莊瑞雄，說水公司已數度在春節供水不足引爆民怨，且還是因水公司自己工程的漏失導致，感到不可思議，他說，現在可說是拔除缺水「元兇」，要求過年期間水公司順暢供水，讓人好過年，且接下來燈會人潮湧入，要求水公司加把勁，可千萬別在燈會期間漏氣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/