除夕夜台南多間廟宇紅包大方送！南天府首發666個

2019-01-31 23:16

〔記者王俊忠／台南報導〕除夕夜，台南市多間廟宇有發送壓歲錢紅包的歡樂活動！

位於東區裕豐街214巷內、主祀南天文衡聖帝的南天府，今年首次舉行發送開運壓歲錢活動，廟方主委王健源表示，為讓更多民眾瞭解南天文衡聖帝的信仰文化，廟方討論決定在今年農曆除夕夜團拜後子時新增這項好康大方送活動，因為是首度舉辦，廟方會準備666包各1百元的壓歲錢紅包。

除夕晚間10點起，民眾即可到南天府前廣場排隊領號碼牌，預計11點廟方團拜後開始發放開運壓歲錢。

中西區在除夕夜發送百元開運紅包多年的台灣首廟天壇，今年同樣於除夕夜約11點半起發送紅包，連同市長黃偉哲提前到廟參香後發放的市長紅包，今年除夕夜天壇百元開運紅包要發送1000個。

甫於日前完成建醮大典的南區鹽埕北極殿，主委林國義決定自掏腰包30萬元，在除夕夜發送3000包百元紅包，預計當晚11點15分開廟門後發放；南區鯤鯓地方大廟龍山寺主委吳志祥同樣自掏腰包10萬元、發送1000包百元紅包，也是在當晚11點開廟門後發送，請信眾們留意這些好康訊息。

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