企業寒冬送暖 北台南家扶親子穿新衣開心圍爐

2019-01-31 22:56

〔記者楊金城／台南報導〕揪甘心，寒冬送暖，讓北台南家扶中心的85位受扶助家庭的親子今天穿新衣、拿紅包、圍爐。衛福部新營醫院今也募集生活物資關懷新營區32位獨居長輩，並打掃住家，讓長輩安心過好年。

擔任北台南家扶扶幼委員的南市議員蔡育輝今天在春節前揪團做公益，台南紡織提供每名親子1000元購新衣費用，新營流行之星服飾商場董事長蔡文川再加碼500元，讓家扶親子歡喜選購自己喜歡的新衣。

隨後再與新營極鮮火鍋共同作東請大家圍爐，佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠董事長張慶鐘再親贈每個孩子一件羽絨衣，新營育德工家校長張榮修帶來餐管科師生製作的手工餅乾，蔡育輝也貼心準備巧克力禮盒並發給每人500元送紅包賀年，讓親子們都非常感動。

連82歲阿嬤黃鍾秋金也感動的說：「連大人也有份喔？」在蔡育輝陪同下，也歡喜買了一件保暖的外套，她很久不曾買過新衣了，十分高興與感恩。親子們都說很久沒這樣開心過年。

此外，新營醫院今辦理「寒冬添愛送年菜」活動，由院長王裕煒帶領中醫、護理、營養師、3位醫療替代役男及社工，將募集的日常用品、餅乾、泡麵、毛毯等民生物資，送至新營區32戶獨居長輩家中關懷慰問，並協助整理居家環境、清潔打掃、貼春聯，讓長輩在農曆春節可以過得溫馨健康又舒適。

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