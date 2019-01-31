桃園明聖道院「摸春牛」 這些吉祥話…讓人邊唸邊笑

2019-01-31 22:23

〔記者李容萍／桃園報導〕春節過年期間，到寺廟上香祈福是許多人必排的行程，桃園明聖道院（恩主公廟）循例在農曆春節期間舉辦迎春納福賀新年活動，安排過甘蔗門、「摸春牛」、過七星橋等民俗活動持續至元宵節，其中，摸春牛討個好兆頭，因觸摸部不同，吉祥祈福的含意也有所差異，大人、小孩邊唸邊笑，十分有趣。

明聖道院主任委員黃建發說，入門的吉祥門由甘蔗拱成12道吉祥門，每1道門代表1個月，俗云「倒吃甘蔗漸入佳境」，男女「摸」的方向不一，男用左手女用右手，過了吉祥門敲響金鑼，接著摸春牛。

黃建發表示，牛在早期農業社會非常重要，人和牛有如唇齒相依，摸春牛的歷史已3000多年，早期教育不普及，識字的人有限，看慣「春牛圖」的人，見春牛和芒神的顏色、形態，就能推測今年天氣、收成等資料，包括春牛和芒神均依古法製造，大小顏色及服飾都有一定的規矩。

由於春牛全身是寶，春牛前方有閩南語發音的吉祥話：「摸牛頭，子孫會出頭」、「摸牛嘴，大富貴」、「摸牛角，事業穩當當」、「摸牛耳，吃佰貳」、「摸牛腳，傢伙吃未乾」、「摸牛尾，剩家貨」、「摸牛腩，傢伙剩幾億萬」等，不少人邊摸邊唸，笑得很開懷。

春牛旁還有一座七星橋，經過七星橋後可化解過去的不如意、不順遂等，最後從春牛所拖的牛車上取回一樣自己喜歡的吉祥物，有鳳梨（旺來）、菜頭（好彩頭）、金磚等。

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