天天吃好料》台南榮膳餐廳 牛肉加豆花超新奇

2019-02-10 09:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕你吃過牛肉豆花嗎？位在台南市中正路上的榮膳餐廳，提供各式台菜、川菜和海鮮佳餚，菜色多樣到可以「變種」出新菜色，在地台南人宴請賓客或聚餐地點的最佳選擇，一次嚐個夠，賓至如歸。

餐廳老闆尤啟州說，一般傳統豆花無味，主要是搭配外在食材提味，牛肉豆花作法類似五更腸旺，屬於川菜作法的變種菜色，口味微辣很適合下飯。

牛肉軟嫩與綿綿豆花「相遇」勾芡，伴飯入口即化、老少咸宜；一般人習慣吃甜豆花，初嚐這種創意「鹹豆花」，一點也不突兀；店內另一道乾扁四季豆，蒜末、肉末與蝦米火焰合奏曲，將四季豆烘托出絕佳風味，亦令人讚不絕口，可以連扒好幾口白飯。

川菜少不了炸銀絲卷，坊間餐廳不少採用機器生產的現成品，榮膳仍堅持手工製，看得見一層一層手作紋理，而以前是用豬油，現在改用沙拉油，素食者也可以食用。

尤啟州原本是在中華西路與友人合夥經營榮勝餐廳，曾經風光一時，喜慶婚宴名氣響的大餐廳。可是老天爺作弄人，一場火災無情催毀，他只好回到之前外公曾做過川菜餐廳的這處發跡地，自己創業改名榮膳餐廳重新出發，如今又走過十多年頭了，擦亮川味餐廳招牌。

現在餐飲市場競爭激烈，為了迎合不同客層口味，榮膳還有台菜、海鮮、快炒等變化多樣佳餚，菜單價格依菜色、份量從100元至500元不等，而且數字不是「6」、「8」就是「2」，不乏定價168元。尤啟州說，價格取幸運數字，希望餐廳生意興隆，也是象徵祝福客人，大家都可以「一路發」，客人結帳付款時，他通常會捨去尾數只收整數。

榮膳不僅平實價格，亦是服務周到，雖然只是小店面，桌位不多，可是有「宴會級」招待規格，免費招待海帶芽、豆干小菜之外，還提供熱茶，超親切好客的人情味，讓人覺得很窩心！

這裡也有多樣化的家常菜，常客李先生說，有時候工作累，家裡開伙作飯嫌麻煩，他與家人經常到店用餐，「我家廚房就在這裡」。

其實，尤啟州家族經營照相機鏡頭生意，他在年輕時曾前往日本就讀光學相關專業領域，家人原本期望他協助經營管理，可是返國後踏進餐飲業，對美食情有獨鍾，人生際遇選擇自己喜歡的路繼續走下去。

中正路商圈曾經消寂過一段日子，但這幾年在林百貨重新開張後，加上台灣文學館、原台南測候所古蹟、鶯料理等周邊景點，而且鄰近的台南美術館又開館了，繁華再現，有不少日本客或外地客是由本地人帶來嚐鮮。

美食菜餚再如何好吃，新鮮才是最根本，尤啟州因為精於採購管理，熟門熟路知道魚貨如何直接採買，避免層層轉手利潤，讓顧客可以享受平價消費；菜餚價格亦有分大、小份，讓客人好搭配選擇又能嚐到好手藝。

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