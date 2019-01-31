走春遊楠西！ 江家古厝農特產市集春節開張

2019-01-31 22:16

〔記者萬于甄／台南報導〕台南楠西位處山區，擁有好山好水，更有豐富的人文故事，但往年因為交通較不便利，觀光人潮難以帶動，為了讓更多人了解楠西，由地方社區及楠西區公所共同開辦江家古厝「好樣Very Good」農特產市集，大年初一至初五開張，邀請民眾一同走春遊楠西。

楠西區區長李燿州說，楠西的農特產豐富，一年四季都有水果產出，像是楊桃、梅子、芒果、龍眼、芭樂及棗子等，相當多元，為了讓更多消費者可以品嘗到這些農特產，邀集20家農特產攤商舉辦農特產品市集，要把楠西的水果帶給大家。

江家古厝好樣Very Good農特產市集農曆新年初一至初五開張，活動期間當日消費滿1000元，即可至鄰近的幸福芒果冰店免費品嘗番茄切盤一份，未來也會轉型為假日農特產市集，每週邀請在地果農設攤，成為在地農特產另一個銷售通路。

順訪浪漫紫衣永興吊橋 龜丹溫泉泡湯趣

此外，楠西地區擁有許多觀光景點，像是江家古厝讓遊客感受300年光陰的純樸聚落；浪漫紫衣的永興吊橋，是全台南橫跨曾文溪流域最長的吊橋；不亞於關子嶺的「龜丹溫泉」，今年也新增兩家湯屋業者，每個景點都可讓遊客感受另一種慢活情趣。

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