「箜篌」駕到 高鐵站旅客駐足

2019-01-31 21:14

［記者黃美珠／竹北報導］「箜篌」！？什麼是「箜篌」？！

今天傍晚在高鐵新竹站的大廳突然出現2把長相像豎琴，但是琴首多了個鳳凰、名叫「箜篌」的大型罕見樂器。2名不到20歲的竹北姑娘周宜潔與洪珮嘉當場撫琴快閃表演，氣質出眾的演奏者搭配這2把吸睛樂器，悠揚流洩而出的琴音果然成功讓原本快步要閃離的旅客駐足、搶拍、詢問。

這場原訂為時僅半小時的快閃演奏會，硬是因為好奇的人潮而延長加開表演列車。

18歲的洪珮嘉和19歲的周宜潔原來在台各自主修琵琶和鋼琴，後來遠赴中國北京，就讀中央音樂學院附中國樂系，2年多前才開始接觸箜篌這個「鮮」樂器。

洪珮嘉說，箜篌是種古代的彈撥樂器，卻在清朝時失傳，直到近10幾年才被人重新發現，綜合了很多中國樂器加上西方豎琴的演奏手法，編排了屬於自己的演奏手法，現在慢慢被人所發揚。

洪珮嘉說，箜篌的演奏手法跟豎琴相比，多加了一些古箏、琵琶揉弦的表演技巧，所以更能表現中國音樂的東方韻味。它在外觀上跟豎琴很不一樣的是，除了箜篌是2排尼龍弦，可以讓雙手同時撫琴演奏，豎琴只有單排，音色呈現很不一樣外，箜篌的頂端有中國代表動物「鳳首」。2者的共鳴箱也不同，豎琴是方形、斜的，而箜篌的共鳴箱則像是琵琶的半月形。

周宜潔說，因為箜篌近年開始重新為人所知，她們想要利用寒暑假回台時多多抽空演出，讓更多人知道這項樂器，所以跟台灣高鐵公司申請在高鐵新竹站做在台處女秀，希望能替箜篌揪團「圈粉」。

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