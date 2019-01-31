盧秀燕親自回應AIPH一事 強調明匯花博權利金 主辦權不受影響

2019-01-31 21:02

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博在去年11月3日登場，傳出台中市政府未依照契約在1個月內匯出第1期權利金1250萬元給國際園藝生產者協會（AIPH），AIPH要求2月2日前匯款，否則暫停或終止市府主辦權。市府今晚表示，已與AIPH取得聯繫，將在明天匯款，金額約300多萬元。

台中花博展期從去年11月3日至今年4月24日，台中市長盧秀燕去年12月25日上任後，宣布今年1月1日起，台中市民及全球12歲以下兒童免費入園。今天卻傳出AIPH未收到第1期權利金1250萬元，已發函市府，要求2月2日前匯款，否則暫停或終止市府主辦權。

台中市政府新聞局長吳皇昇表示，市府到目前為止沒有收到AIPH相關公文或信件，不知道內容是什麼，但副市長令狐榮達晚上6點15分主動與AIPH秘書長Tim Brierecliffe取得聯繫，對於門票權利金進行討論，並說明市府將儘速給付第一期款項給AIPH，獲得AIPH正面回應，雙方相談甚歡，對方已放下相關疑慮，也肯定市府想要衝高花博人氣的各項作為，因此請外界不須擔心。

吳皇昇指出，市府與AIPH雙方當初約定，給付門票淨收入1％給AIPH作為權利金，並分兩次付款，第一次給付時間為11月3日開幕後的1個月內，亦即去年12月3日前，但前市府當時未完成給付，導致AIPH產生疑慮，擔心為何沒有收到第一期款項，新市府團隊上任後勇於承擔，積極與AIPH聯繫，對方今天已放下疑慮，也同意第一期款項給付後，雙方就針對實際門票淨收入，後續再做協商與討論。

至於第一期款項金額，吳皇昇表示，市府依照目前門票收入情況預估，乘以1％，再乘以50％，大約台幣300多萬元，明天就會進行匯款程序；第二期款項則將在花博閉幕後，依照實際門票淨收入支付餘款。

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