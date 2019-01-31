網紅實測！買一整本2千元刮刮樂 結果是...

2019-01-31 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕每當農曆春節到來，台灣彩券就會推出各種不同的刮刮樂，讓民眾試一試手氣，其中最受矚目的，就是每張要價2000元，總共有3個2000萬大獎的「2000萬超級紅包」。日前有YouTuber就花了3萬6千元買了一整本18張刮刮樂實測中獎機率，結果整本只中了2萬2千元，扣掉稅額後回本率還不到6成。

網紅「Joman」與「咪妃」，在昨（30）日發布新影片，影片中「Joman」表示，自己花了3萬6千元買下整本18張的2000元刮刮樂，實測能刮中多少錢，結果整本刮完後，全部中獎獎金只有2萬2000元，扣稅後僅回本55.6%。對此，Joman笑說，去年也買了一整本3萬元的刮刮樂，僅刮到1萬7千多，他表示，今年結果比去年還要好！

在「Joman」實測過程中，雖刮中了2張5000元的刮刮樂，不過更有高達6張刮刮樂「槓龜」未中獎，也讓2人表示這次實測「非常刺激，因為出現0元的機率很高」。

Joman實測刮刮樂中獎率影片請點此

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