胖老外逼空姐擦屁股 工會：長榮已赴警局備案擬提告

2019-01-31 20:51

〔記者陳宜加／台北報導〕胖老外搭機逼長榮空姐脫內褲、幫擦屁股，導致空姐身心受創，工會要求長榮拒載胖老外並協助提告。長榮日前承諾，願協助當事人提告。工會今晚透露，公司終於與工會陪同當事人赴航警局完成備案程序，擬對胖老外提起相關告訴。

空服員工會表示，1月19日長榮空服員機上受辱，事發超過10天，已有2名當趟空服員向長榮提出公傷假申請；長榮也終於在昨天、今天與工會陪同，赴航警局完成備案程序，擬對胖老外提起相關告訴。不過，其中一名當事人基於隱私考量、唯恐情緒波動，婉拒公司陪同入內偵訊，僅由委任律師陪同，工會予以尊重。

但工會強調，長榮應建立更完善的職場保護機制，才是久遠之計，期許長榮提出拒載或其他有效替代方案，並採取必要法律行為，且應給予當事人事後支持與保護，儘速核予公傷假，但長榮尚未正式答覆工會。

長榮航空將於明天上午10點出面召開記者會，正面回應事件後續作為。工會表示，希望長榮能在明天的記者會中予以回應訴求，讓外界看見解決問題與保護、支持基層的誠意，以慰長榮空服員集體憤怒與不滿。

另外，工會也代表長榮空服員對於各界關心予以最深謝意，也呼籲有心人士儘速停止抹黑與侵犯當事人隱私的行為。工會也說，從未隱瞞當事人為工會成員身分，但因機上受辱事件涉及個人隱私與劇烈傷害，因此不希望姓名在事件中曝光，工會當然予以尊重。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/