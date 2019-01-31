要變天了！週五北台灣急降10度 低溫下探13度

2019-01-31 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕注意變天！中央氣象局預報員李孟軒表示，今（31）晚有一波冷氣團南下，夜間到清晨的低溫下探13至15度，直到周六（2日）東北季風減緩，氣溫才會回升，提醒民眾注意保暖禦寒。

中央氣象局預報，明日北台灣一整天偏涼冷，高溫僅16、17度，與今天相比有10度左右的落差。天氣方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部則為多雲天氣。天氣風險公司則指出，明日大約在下半天冷空氣才會逐漸減弱，並在周六日兩天回到穩定、舒適的天氣類型。

氣溫方面，明日受大陸冷氣團影響，清晨中部以北及宜蘭低溫僅13至15度，南部及花東16至18度，北台灣一整天偏涼冷，高溫僅16、17度，其他地區高溫也會下降，中部及花東地區約19至22度，南部約22至26度。

紫外線方面，明日除了台北市、基隆市、桃園市、心北市、宜蘭縣為低量級外，全台其他縣市皆為中量級。

空氣品質方面，明日北部、竹苗、中部、宜蘭及花東為「良好」等級，北部、竹苗及中部局部地區短時間可能達「普通」等級；雲嘉南及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏區位於尾流弱風區，擴散條件不佳，金門則受中國東南沿海污染物影響，高屏區及金門為「橘色提醒」等級。

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