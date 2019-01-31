有號碼牌也拿不到！韓國瑜鳳山發紅包被嗆 連鐵粉也搖頭

2019-01-31 20:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天下午到鳳山代天府發放「高雄發大財」新年紅包，現場湧入大批人潮排隊領取，現場1000個紅包發完之後，仍有大批排隊民眾沒領到，甚至有人拿到號碼牌也領不到紅包，怒嗆韓國瑜「不要握市長的手了！」還有眷村伯伯搖頭說，真的做得不好！

主辦單位民政局說，今天在好幾個廟宇發紅包，一個地方最多只能發100個，現場秩序管控多委由廟方及區公所處理，因為民眾太熱情，幾乎都無法滿足需求，只能說抱歉！

鳳山代天府周邊住戶主要是眷村子弟，今天上午就有人拿板凳卡位，等著領紅包，中午時人潮越聚越多，廟方擔心場面失控，改發放出1000張號碼牌，但到了傍晚5點，聚集人潮至少趕超過2000人，廟外人龍超過500公尺。

傍晚6點1000份紅包就全數發完，排隊5、6小時沒領到紅包的民眾氣極敗壞，向廟方抗議發放不公，有人甚至領到排序700號以內的號碼牌仍然落空，現場維持秩序的員警頻頻向民眾道歉，也難熄怒火，有人對著正要離開的韓國瑜嗆「不要握市長的手了！」有人指著廟方的工作人員罵，「發號碼牌為何不通知！」雙方差一點爆肢體衝突。

其中，80歲的眷村黃伯伯在場排了5個鐘頭，不敢離開喝水、及上廁所，竟然都白等了，他不禁搖頭說，「真的做的不好，市長支持度一定受影響。」

抗議民眾說，不管誰當市長，來領個十元紅包，就是想討個吉利，這也是人民納稅的錢，但發放秩序一團亂，真得讓人很失望，市府一定要給個交代！

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