媽祖鬧脾氣？鳳冠垮掉要「喬」 不是鎮長擲筊不答應

2019-01-31 20:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕神蹟！巧合？彰化縣田中鎮信仰中心乾德宮的鎮殿媽，30日因鳳冠鬆脫垮下，導致媽祖容顏被冠遮住，廟方工作人員欲上前為她「喬」鳳冠，卻無法獲得允杯，直到廟方請來鎮長洪麗娜才連續獲得3個聖杯，今天由工作人員正式為媽祖「喬」正鳳冠。媽祖婆過年前鬧脾氣想見「大人」在地方成為趣譚。

乾德宮供奉的媽祖在地方稱為「田中媽」，是田中鎮22個里的共同信仰中心，廟務依慣例都由鎮長職掌，但地方一直有兩股勢力在爭執管理權。

1月30日傍晚廟方人員驚見鎮殿媽的容顏被鳳冠遮住，上前查看，原來是固定鳳冠的一條鐵絲鬆脫，整個鳳冠垮下把媽祖的臉遮住，廟方覺得乍看下有損媽祖的聖顏。

信徒管理委員總幹事張嘉興說，面對媽祖容顏被遮，大家都不敢造次，若要「喬」正，一定要請示媽祖，但所有幹部集會，從傍晚6點到8點，任誰出面擲筊都無法獲得聖杯，讓大家傷透腦筋。

他說，如果媽祖鳳冠歪戴，大過年期間，大家都會來上香，如果不說分明，勢必謠言四起，他認為此事不容拖延，委員們一致決定請來鎮長洪麗娜出面擲筊。

洪麗娜獲得通知立即趕到，她向媽祖秉明「農曆年將至，信徒及外地遊子都會來乾德宮請求媽祖庇佑，媽祖聖顏若遭鳳冠遮住，以乎不太妥當，請求媽祖讓工作人員幫忙整理儀容」。

洪麗娜請示完後，立即擲筊，連續獲得3個聖杯，今天上午，由工作人員慎重地上供桌為媽祖「喬」正鳳冠。

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