牛奶醃蘿蔔！關西上林社區新嘗試 口味清爽當零嘴吃

2019-01-31 21:25

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮除了仙草、鹹菜、柑橘等特色農產品，近年每逢年關就辦拔蘿蔔活動而知名的上林社區，去年底嘗試找來社區高齡長輩擔任志工，以前述友善農耕所種出的有機蘿蔔當原料，搭配鮮奶和少許的鹽巴、糖提味後，經3天醃漬熟成做成「牛奶蘿蔔」，脆脆的爽口口感，猶如零嘴般，讓人不斷想嗑，後續另推出台式泡菜口感的糖醋蘿蔔、辣蘿蔔，都備受歡迎，只要一裝瓶就立刻被搶購一空。

前任上林里長邱春梅目前是上林社區發展協會理事長。她說，該社區很多年紀大的長輩依舊身手了得，種菜、拿鋤頭仍很在行。

近年該社區在2期稻作收割後用友善耕法種蘿蔔，且於年底舉辦蘿蔔節，邀請四方來客一起玩拔蘿蔔的遊戲。

社區總幹事曾宏煇說，去年底他們開始嘗試，用活水沖洗、刷淨這些蘿蔔的表皮，經切塊後倒下鮮奶、加點鹽巴和糖直接醃漬，這樣不僅把生蘿蔔的辛辣味給除了、催出蘿蔔原有的甘甜，還讓這些「喝了牛奶」的蘿蔔，因為清爽、好吃，成了大家去油解脂的日常零嘴。

有趣的是，為了讓這些蘿蔔塊確實把鮮奶喝到飽、喝到滿，長輩志工們還以用24小時1次的頻率，替蘿蔔塊「按摩」、「翻身」。3天熟成後，這些牛奶蘿蔔就可以裝瓶享用，推出後立刻大受歡迎。

有了牛奶蘿蔔後，這些長輩志工們也仿效台式泡菜作法，做成「糖醋蘿蔔」，另推出辣蘿蔔給喜歡舌尖上不同滋味者品嚐。

曾宏煇說，他們去年底起連做3批試賣，以重約650公克的玻璃罐裝填後，大約有500罐的產量，已經完售。

他希望未來「牛奶蘿蔔」不僅可以成為關西的另1項農特產品，也能帶動發展該社區的農村輕旅行，讓地方賦閒待業人口有工作機會，讓勞動成習的農家長輩有能有新時代的成就感。

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