LINE群瘋傳「美玉姨」是監控軟體？網友反諷：標準假新聞

2019-01-31 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕LINE機器人帳號「美玉姨」擁有即時闢謠的功能，獲得許多網友的青睞，不過近日網路上卻流傳，「美玉姨」事實上無時無刻都在監控每個人的對話，大家的談話內容「若不符合黨的教條」，則會馬上被通報為假新聞，讓民眾人心惶惶。

有網友今晚在PPT八卦版發文說，他今天在長輩的LINE群組中看到轉傳的一段訊息，內容指出闢謠的機器人帳號「美玉姨」，除了是政委唐鳳開發出來侵入民眾網路的工具，平時更無時無刻地監控每個人的對話，一旦對話內容「不符合黨的教條」，就會馬上進行通報，將內容貶入「假新聞」內。該名網友收到後這才驚覺，原來「美玉姨已經讓很多長輩惱羞成怒了」。

對此許多網友則紛紛留言，「這才是假新聞的一種」、「長輩真的很愛傳假新聞」、「用假新聞反『反假新聞』，厲害了」、「機器人都比智障還聰明」、「監控？華為笑而不語」、「中老人真的易騙難教，解釋完一個，又馬上一個」、「每次發文轉貼，每篇都被打臉，當然會生氣」。

據了解，「美玉姨」自上線後即風波不斷，先前也有人批評美玉姨是打壓思想的機器，甚至可能成為全世界最大的恐怖份子，不過美玉姨的開發者「Carol Hsu」則澄清，美玉姨只會使用線索去找訊息及回應，而非像真人一樣「閱讀」訊息內容，同時也沒有把使用者的資料存下來。

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