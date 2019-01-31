高市臨海工業區2月14、15日接連停水23小時 影響364家廠商

2019-01-31 20:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司南區工程處為增加供水穩定及安全性及供水品質，辦理「鳳山廠工業用水專管汰換管線工程」，高市臨海工業區364家廠商將於2月14日停水23小時，請民眾愛護水資源並預先儲水。

臨海工業區為高雄產業重鎮，既有1750m/m SP是臨海工業區工業用水專管，因年限已久常發生破損漏水情形，影響工業區供水穩定，水公司為了增加工業區供水穩定，提升供水能力及管線安全，辦理｢鳳山廠工業用水專管汰換管線工程｣，加大管徑汰換成1800m/m 延性鑄鐵管。

水公司將於2月14日晚間8時至隔天晚間7時施工配合停水，合計需23小時，影響中國鋼鐵股份有限公司等364家廠商，考量對工業區用戶用水不便與影響，水公司將儘量縮短施工作業時間，儘早恢復供水，以降低用戶用水不便。

水公司表示，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警；如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫，致馬達損壞或造成火災。免付費客服電話1910。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/