普悠瑪事故列車無法修復簡訊 「他」發出的…

2019-01-31 20:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪新馬事故發生後，交通部與家屬的懇談會上，立法委員黃國昌再度質疑，台鐵局內部Team plus簡訊群組的2則通報簡訊中，第2則於下午4點50分（翻車後）發出「列車經列檢查修無法修復（需沿途復位），宜蘭晚15分開，計畫於花蓮更換編組。」為何無法修復還要開到花蓮？這封簡訊到底是誰、憑著什麼判斷而發出？交通部今天將相關內容都公布上網，原來是行車組值班台領班，綜整北區機車調度員所說資訊後發出。

普悠瑪事故發生前，列車因主風泵故障導致動力時有時無，司機員回報異常後，列車停靠宜蘭站時，有兩名列檢員上車查看，列檢員A至第1車洽詢列車長空調機狀況，判斷空調機無故障即下車；列檢員B至第8車洽詢司機員車輛動力狀況，司機員告知TCMS（列車控制監視系統）上顯示有一格抑制傾斜紅燈閃爍，司機員按下紅燈閃爍處後，恢復正常不閃爍，司機員回覆可正常行駛。約16點37分列檢員B下車，6432 次編組宜蘭開車。

隨後列檢員A、B走路回列檢室後，列檢員A使用鐵路電話，要聯繫北區機車調度員回報處置情況，但電話都佔線打不進去；隨後列檢人員於宜蘭站列檢室填寫列檢通報紀錄單、客貨車檢修紀錄簿。

列車經列檢查修無法修復（需沿途復位），宜蘭晚15分開，計畫於花蓮更換編組簡訊，是下午約4點40分時，行車組值班台領班以鐵路電話向北區行車調度員第4台，追蹤下午4點33分發出第1則6432 次15點57分晚4分通過雙溪站，雙溪站起機車動力切斷，沿途行慢，龜山晚14分通過，計畫於宜蘭站派列檢查修的最新進度。詢問行車狀況（宜蘭站到、開誤點情形等），再向總所機車調度員當面詢問機車狀況。

行車組值班台領班發的

交通部指出，總所機車調度員先向北區機車調度員查詢，北區機車調度員說明在剛剛（16:35:53~16:36:59）有詢問司機員，得知車況未修復，動力切斷後會自動恢復，總所機車調度員並將上述資訊回覆行車組值班台領班，且告知需沿途復位。第二則簡訊就是行車組值班台領班綜整上述資訊後發出。

另外，這次公開的資料當中，還包含行政院調查小組兩次與司機員尤振仲的訪談錄音檔，相關資料民眾都可上交通部網站「1021普悠瑪事故調查資料專區」查詢。

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